KUSHSSJBXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KUSH BANK PLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KUSH BANK PLC

Adresa pobočky

KUSH BANK BUILDING

Kód pobočky

KUSHSSJBXXX

Název banky

KUSH BANK PLC

Město

JUBA

KUSHSSJBXXX

Banka KUSH BANK PLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KUSH BANK PLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky KUSH BANK PLC.

Pobočky KUSH BANK PLC

KUSHSSJBXXX

KUSH BANK BUILDING, JUBA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.