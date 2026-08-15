KUKRRU22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CB 'KUBAN CREDIT' LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CB 'KUBAN CREDIT' LTD

Adresa pobočky

IM.ORDZHONIKIDZE STREET

Kód pobočky

KUKRRU22XXX

Název banky

CB 'KUBAN CREDIT' LTD

Město

KRASNODAR

KUKRRU22XXX

Banka CB 'KUBAN CREDIT' LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CB 'KUBAN CREDIT' LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky CB 'KUBAN CREDIT' LTD.

Pobočky CB 'KUBAN CREDIT' LTD

KUKRRU21XXX

ORDZHONIKIDZE, KRASNOARMEJSKAYA, KRASNODAR, 350000

KUKRRU22XXX

IM.ORDZHONIKIDZE STREET, KRASNODAR, 350000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.