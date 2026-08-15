KRMBYESAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ALKURAIMI ISLAMIC BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ALKURAIMI ISLAMIC BANK

Adresa pobočky

ARWA, AL AQABA

Kód pobočky

KRMBYESAXXX

Název banky

ALKURAIMI ISLAMIC BANK

Město

ADEN

KRMBYESAXXX

Banka ALKURAIMI ISLAMIC BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ALKURAIMI ISLAMIC BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky ALKURAIMI ISLAMIC BANK.

Pobočky ALKURAIMI ISLAMIC BANK

KRMBYESAXXX

ARWA, AL AQABA, ADEN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.