KOSHRU3SXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC KOSHELEV-BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC KOSHELEV-BANK

Adresa pobočky

MAYAKOVSKY 14

Kód pobočky

KOSHRU3SXXX

Název banky

JSC KOSHELEV-BANK

Město

SAMARA

KOSHRU3SXXX

Banka JSC KOSHELEV-BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC KOSHELEV-BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC KOSHELEV-BANK.

Pobočky JSC KOSHELEV-BANK

KOSHRU3SXXX

MAYAKOVSKY 14, SAMARA, 443100

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.