KOMXRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK FINSERVICE JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK FINSERVICE JSC

Adresa pobočky

TARASA SHERCHENKO QUAY 23A

Kód pobočky

KOMXRUMMXXX

Název banky

BANK FINSERVICE JSC

Město

MOSCOW

KOMXRUMMXXX

Banka BANK FINSERVICE JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK FINSERVICE JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK FINSERVICE JSC.

Pobočky BANK FINSERVICE JSC

KOMXRUMMXXX

TARASA SHERCHENKO QUAY 23A, MOSCOW, 121151

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.