KOEXRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KEB HNB RUS LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KEB HNB RUS LLC

Adresa pobočky

TESTOVSKAYA 10

Kód pobočky

KOEXRUMMXXX

Název banky

KEB HNB RUS LLC

Město

MOSCOW

KOEXRUMMXXX

Banka KEB HNB RUS LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KEB HNB RUS LLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky KEB HNB RUS LLC.

Pobočky KEB HNB RUS LLC

KOEXRUMMXXX

TESTOVSKAYA 10, MOSCOW, 123317

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.