KODBMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky THE KOREA DEVELOPMENT BANK YANGON BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

THE KOREA DEVELOPMENT BANK YANGON BRANCH

Adresa pobočky

FLOOR 19, JUNCTION CITY TOWER NO

Kód pobočky

KODBMMMYXXX

Název banky

THE KOREA DEVELOPMENT BANK YANGON BRANCH

Město

YANGON

KODBMMMYXXX

Banka THE KOREA DEVELOPMENT BANK YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky THE KOREA DEVELOPMENT BANK YANGON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky THE KOREA DEVELOPMENT BANK YANGON BRANCH.

Pobočky THE KOREA DEVELOPMENT BANK YANGON BRANCH

KODBMMMYXXX

FLOOR 19, JUNCTION CITY TOWER NO, YANGON, 11143

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.