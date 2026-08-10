KIBIIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KURDISTAN INTERNATIONAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KURDISTAN INTERNATIONAL BANK

Adresa pobočky

GOLAN STREET

Kód pobočky

KIBIIQBAXXX

Název banky

KURDISTAN INTERNATIONAL BANK

Město

ERBIL

KIBIIQBAXXX

Banka KURDISTAN INTERNATIONAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KURDISTAN INTERNATIONAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky KURDISTAN INTERNATIONAL BANK.

Pobočky KURDISTAN INTERNATIONAL BANK

KIBIIQBABGH

902 AVE. ALWATHIQ SQ. ALWAHDA BLVD, BAGHDAD, 00964

KIBIIQBADHK

OLD CUSTOMS STR, DUHOK

KIBIIQBAERB

70 ABUL SALAM BARAZINY STR., IN, ERBIL, 44001

KIBIIQBASUL

SALAM STR, SULAYMANIYAH, 46001

KIBIIQBAXXX

GOLAN STREET, ERBIL, 44001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.