KHZARU99XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NBCO 'NODA' JOINT STOCK COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NBCO 'NODA' JOINT STOCK COMPANY

Adresa pobočky

GASTELLO 2

Kód pobočky

KHZARU99XXX

Název banky

NBCO 'NODA' JOINT STOCK COMPANY

Město

MOSCOW

KHZARU99XXX

Banka NBCO 'NODA' JOINT STOCK COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NBCO 'NODA' JOINT STOCK COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky NBCO 'NODA' JOINT STOCK COMPANY.

Pobočky NBCO 'NODA' JOINT STOCK COMPANY

KHZARU21SAR

LENINA UL 122, YUZHNO-SAKHALINSK, 693000

KHZARU99XXX

GASTELLO 2, MOSCOW, 107014

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.