KHSCRU22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PJSCCB 'KHIMIK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PJSCCB 'KHIMIK'

Adresa pobočky

URITSKOGO STREET 10B

Kód pobočky

KHSCRU22XXX

Název banky

PJSCCB 'KHIMIK'

Město

DZERZHINSK

KHSCRU22XXX

Banka PJSCCB 'KHIMIK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PJSCCB 'KHIMIK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky PJSCCB 'KHIMIK'.

Pobočky PJSCCB 'KHIMIK'

KHSCRU22XXX

URITSKOGO STREET 10B, DZERZHINSK, 606008

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.