KARMIQB1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD
Detaily kódu Swift
AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD
ANDALUS SQUARE
KARMIQB1XXX
AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD
BAGHDAD
Banka AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD
Najděte kódy Swift různých poboček banky AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD.
Pobočky AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.