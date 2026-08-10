KARMIQB1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD

Adresa pobočky

ANDALUS SQUARE

Kód pobočky

KARMIQB1XXX

Název banky

AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD

Město

BAGHDAD

KARMIQB1XXX

Banka AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD.

Pobočky AL KARMAL STOCK EXCHANGE LTD

KARMIQB1XXX

ANDALUS SQUARE, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.