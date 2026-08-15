KAFOKWKWXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KUWAIT AVIATION FUELLING COMPANY, K.S.C

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

KUWAIT AVIATION FUELLING COMPANY, K.S.C

Adresa pobočky

KUWAIT INTERNATIONAL AIRPORT HEAD

Kód pobočky

KAFOKWKWXXX

Název banky

KUWAIT AVIATION FUELLING COMPANY, K.S.C

Město

KUWAIT

KAFOKWKWXXX

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    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet

Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky KUWAIT AVIATION FUELLING COMPANY, K.S.C

Najděte kódy Swift různých poboček banky KUWAIT AVIATION FUELLING COMPANY, K.S.C.

Pobočky KUWAIT AVIATION FUELLING COMPANY, K.S.C

KAFOKWKWXXX

KUWAIT INTERNATIONAL AIRPORT HEAD, KUWAIT, 13017

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.