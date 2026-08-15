JONBPS22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JORDAN AHLI BANK-PLC FOREIGN PUBLIC COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JORDAN AHLI BANK-PLC FOREIGN PUBLIC COMPANY

Adresa pobočky

AL MASYOON NAJI AL ALI ST

Kód pobočky

JONBPS22XXX

Název banky

JORDAN AHLI BANK-PLC FOREIGN PUBLIC COMPANY

Město

RAMALLAH

JONBPS22XXX

Banka JORDAN AHLI BANK-PLC FOREIGN PUBLIC COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JORDAN AHLI BANK-PLC FOREIGN PUBLIC COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky JORDAN AHLI BANK-PLC FOREIGN PUBLIC COMPANY.

Pobočky JORDAN AHLI BANK-PLC FOREIGN PUBLIC COMPANY

JONBPS22XXX

AL MASYOON NAJI AL ALI ST, RAMALLAH

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.