JKBAJOAMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JORDAN KUWAIT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JORDAN KUWAIT BANK

Adresa pobočky

UMMAYA BIN ABED SHAMS ST 62

Kód pobočky

JKBAJOAMXXX

Název banky

JORDAN KUWAIT BANK

Město

AMMAN

JKBAJOAMXXX

Banka JORDAN KUWAIT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JORDAN KUWAIT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JORDAN KUWAIT BANK.

Pobočky JORDAN KUWAIT BANK

JKBAJOAMXXX

UMMAYA BIN ABED SHAMS ST 62, AMMAN, 11191

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.