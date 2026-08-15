JIVARU2RXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky 'ZHIVAGO BANK' (LLC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

'ZHIVAGO BANK' (LLC)

Adresa pobočky

POCHTOVAYA STR. 64

Kód pobočky

JIVARU2RXXX

Název banky

'ZHIVAGO BANK' (LLC)

Město

RYAZAN

JIVARU2RXXX

Banka 'ZHIVAGO BANK' (LLC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky 'ZHIVAGO BANK' (LLC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky 'ZHIVAGO BANK' (LLC).

Pobočky 'ZHIVAGO BANK' (LLC)

JIVARU2RXXX

POCHTOVAYA STR. 64, RYAZAN, 390000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.