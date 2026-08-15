JDIBJOAM100

Detaily kódu BIC/Swift banky SAFWA ISLAMIC BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

SAFWA ISLAMIC BANK

Adresa pobočky

SULAIMAN AL NABULSI STREET, ABDALI

Kód pobočky

JDIBJOAM100

Název banky

SAFWA ISLAMIC BANK

Město

AMMAN

JDIBJOAM100

Banka SAFWA ISLAMIC BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky SAFWA ISLAMIC BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky SAFWA ISLAMIC BANK.

Pobočky SAFWA ISLAMIC BANK

IDEVJOA1XXX

ST KING HUSSAIN, AMMAN, 11118

JDIBJOAM100

SULAIMAN AL NABULSI STREET, ABDALI, AMMAN, 11118

JDIBJOAMXXX

SULAIMAN AL NABULSI STREET, ABDALI, AMMAN, 11118

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.