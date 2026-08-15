JAMBLYLT004

Detaily kódu BIC/Swift banky JUMHOURIA BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JUMHOURIA BANK

Adresa pobočky

Kód pobočky

JAMBLYLT004

Název banky

JUMHOURIA BANK

Město

DERNA

JAMBLYLT004

Banka JUMHOURIA BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JUMHOURIA BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JUMHOURIA BANK.

Pobočky JUMHOURIA BANK

JAMBLYLT001

TRIPOLI

JAMBLYLT002

TRIPOLI

JAMBLYLT003

BENGHAZI

JAMBLYLT004

DERNA

JAMBLYLT005

TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.