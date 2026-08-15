IVDCRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CB MOSKOMMERTSBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CB MOSKOMMERTSBANK

Adresa pobočky

MALAYA ORDYNKA STR 20

Kód pobočky

IVDCRUMMXXX

Název banky

CB MOSKOMMERTSBANK

Město

MOSCOW

IVDCRUMMXXX

Banka CB MOSKOMMERTSBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CB MOSKOMMERTSBANK

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Pobočky CB MOSKOMMERTSBANK

IVDCRUMMXXX

MALAYA ORDYNKA STR 20, MOSCOW, 119017

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.