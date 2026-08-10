IVBIIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INVESTMENT BANK OF IRAQ

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INVESTMENT BANK OF IRAQ

Adresa pobočky

902 HAY AL WIHDA

Kód pobočky

IVBIIQBAXXX

Název banky

INVESTMENT BANK OF IRAQ

Město

BAGHDAD

IVBIIQBAXXX

Banka INVESTMENT BANK OF IRAQ není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INVESTMENT BANK OF IRAQ

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Pobočky INVESTMENT BANK OF IRAQ

IVBIIQBAXXX

902 HAY AL WIHDA, BAGHDAD, 10064

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.