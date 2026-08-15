ISBKRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ISBANK JOINT STOCK COMPANY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ISBANK JOINT STOCK COMPANY

Adresa pobočky

NAMETKINA 13D

Kód pobočky

ISBKRUMMXXX

Název banky

ISBANK JOINT STOCK COMPANY

Město

MOSCOW

ISBKRUMMXXX

Banka ISBANK JOINT STOCK COMPANY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ISBANK JOINT STOCK COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky ISBANK JOINT STOCK COMPANY.

Pobočky ISBANK JOINT STOCK COMPANY

ISBKRUMMXXX

NAMETKINA 13D, MOSCOW, 117420

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.