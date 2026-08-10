ISBKIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TURKIYE IS BANKASI A.S. ALL IRAQ BRANCHES

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TURKIYE IS BANKASI A.S. ALL IRAQ BRANCHES

Adresa pobočky

STREET 4

Kód pobočky

ISBKIQBAXXX

Název banky

TURKIYE IS BANKASI A.S. ALL IRAQ BRANCHES

Město

BAGHDAD

ISBKIQBAXXX

Banka TURKIYE IS BANKASI A.S. ALL IRAQ BRANCHES není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TURKIYE IS BANKASI A.S. ALL IRAQ BRANCHES

Najděte kódy Swift různých poboček banky TURKIYE IS BANKASI A.S. ALL IRAQ BRANCHES.

Pobočky TURKIYE IS BANKASI A.S. ALL IRAQ BRANCHES

ISBKIQBAXXX

STREET 4, BAGHDAD

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.