IRIBIQBAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT
Detaily kódu Swift
IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT
14 RAMDHAN ST IRAQI ISLAMIC BANK
IRIBIQBAXXX
IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT
BAGHDAD
Banka IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT
Najděte kódy Swift různých poboček banky IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT.
Pobočky IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.