IRIBIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT

Adresa pobočky

14 RAMDHAN ST IRAQI ISLAMIC BANK

Kód pobočky

IRIBIQBAXXX

Název banky

IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT

Město

BAGHDAD

IRIBIQBAXXX

Banka IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT.

Pobočky IRAQI ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT

IRIBIQBAXXX

14 RAMDHAN ST IRAQI ISLAMIC BANK, BAGHDAD, 10013

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.