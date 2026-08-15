IRBARU22MSK
Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Detaily kódu Swift
COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)
STUPINSKIJ PROEZD 1
IRBARU22MSK
COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)
MOSCOW
Banka COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY).
Pobočky COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)
IRBARU22MAH
AGASIEVA UL. 2, MAKHACHKALA, 367000
IRBARU22MSK
STUPINSKIJ PROEZD 1, MOSCOW, 117546
IRBARU22XXX
LENINSKIJ PROSPEKT STR 11, 3, MOSCOW, 119049
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.