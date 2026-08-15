IRBARU22MAH

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Adresa pobočky

AGASIEVA UL. 2

Kód pobočky

IRBARU22MAH

Název banky

COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Město

MAKHACHKALA

IRBARU22MAH

Banka COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY).

Pobočky COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY COMPANY)

IRBARU22MAH

AGASIEVA UL. 2, MAKHACHKALA, 367000

IRBARU22MSK

STUPINSKIJ PROEZD 1, MOSCOW, 117546

IRBARU22XXX

LENINSKIJ PROSPEKT STR 11, 3, MOSCOW, 119049

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.