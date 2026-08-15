INCBRU55XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC CB POIDEM

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC CB POIDEM

Adresa pobočky

BUTYRSKAYA STREET H 76

Kód pobočky

INCBRU55XXX

Název banky

JSC CB POIDEM

Město

MOSCOW

INCBRU55XXX

Banka JSC CB POIDEM není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC CB POIDEM

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC CB POIDEM.

Pobočky JSC CB POIDEM

INCBRU55XXX

BUTYRSKAYA STREET H 76, MOSCOW, 127015

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.