INBKIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INDUSTRIAL BANK,THE

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

INDUSTRIAL BANK,THE

Adresa pobočky

104/16 AL-KHALANI SQUARE, AL-SINAK

Kód pobočky

INBKIQBAXXX

Název banky

INDUSTRIAL BANK,THE

Město

BAGHDAD

INBKIQBAXXX

Banka INDUSTRIAL BANK,THE není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky INDUSTRIAL BANK,THE

Najděte kódy Swift různých poboček banky INDUSTRIAL BANK,THE.

Pobočky INDUSTRIAL BANK,THE

INBKIQBAXXX

104/16 AL-KHALANI SQUARE, AL-SINAK, BAGHDAD, 10001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.