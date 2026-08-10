IMEBIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK

Adresa pobočky

30 ARASAT AL HINDIYA MAHALLA STREET

Kód pobočky

IMEBIQBAXXX

Název banky

IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK

Město

BAGHDAD

IMEBIQBAXXX

Banka IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK.

Pobočky IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK

IMEBIQBAXXX

30 ARASAT AL HINDIYA MAHALLA STREET, BAGHDAD, 10491

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.