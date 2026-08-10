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Detaily kódu BIC/Swift banky IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK
Detaily kódu Swift
IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK
30 ARASAT AL HINDIYA MAHALLA STREET
IMEBIQBAXXX
IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK
BAGHDAD
Banka IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK.
Pobočky IRAQI MIDDLE EAST INVESTMENT BANK
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.