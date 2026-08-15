ICFIRUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky JSC JSCB 'INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB'
Detaily kódu Swift
JSC JSCB 'INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB'
PRESNENSKAYA NAB. 10
ICFIRUMMXXX
JSC JSCB 'INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB'
MOSCOW
Banka JSC JSCB 'INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB' není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JSC JSCB 'INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB'
Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC JSCB 'INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB'.
Pobočky JSC JSCB 'INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB'
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.