ICBKRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK ICBC (JSC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK ICBC (JSC)

Adresa pobočky

SEREBRJANICHESKAYA QUAY 29

Kód pobočky

ICBKRUMMXXX

Název banky

BANK ICBC (JSC)

Město

MOSCOW

ICBKRUMMXXX

Banka BANK ICBC (JSC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK ICBC (JSC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK ICBC (JSC).

Pobočky BANK ICBC (JSC)

ICBKRUMMCLR

SEREBRJANICHESKAYA QUAY 29, MOSCOW, 109028

ICBKRUMMXXX

SEREBRJANICHESKAYA QUAY 29, MOSCOW, 109028

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.