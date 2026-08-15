ICBKMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH

Adresa pobočky

459 PYAY ROAD

Kód pobočky

ICBKMMMYXXX

Název banky

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH

Město

YANGON

ICBKMMMYXXX

Banka INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH.

Pobočky INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH

ICBKMMMYXXX

459 PYAY ROAD, YANGON, 11041

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.