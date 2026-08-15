ICBKMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH
Detaily kódu Swift
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH
459 PYAY ROAD
ICBKMMMYXXX
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH
YANGON
Banka INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH
Najděte kódy Swift různých poboček banky INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH.
Pobočky INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA YANGON BRANCH
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.