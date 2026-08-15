ICBCTWTP080

Detaily kódu BIC/Swift banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

Adresa pobočky

33 ZHONGZHENG RD, LUZHU DISTRICT

Kód pobočky

ICBCTWTP080

Název banky

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

Město

TAOYUAN

ICBCTWTP080

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD..

Pobočky MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

ICBCTWTP002

253 CHUNG CHENG 4TH ROAD, KAOHSIUNG, 801

ICBCTWTP003

NANTZE EXPORT PROCESING ZONE, KAOHSIUNG, 811

ICBCTWTP004

216 MING CHUAN ROAD, TAICHUNG, 400

ICBCTWTP005

233 CHUNG HSIAO EAST ROAD. SECTION, TAIPEI, 105

ICBCTWTP006

90 CHUNG SHAN ROAD, TAINAN, 700

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.