IBOTTWTP999

Detaily kódu BIC/Swift banky O-BANK CO., LTD.

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Detaily kódu Swift

Pošlete peníze do Tchaj-wanu přes Wise a dorazí do 24 hodin. Více informací.

Název pobočky

O-BANK CO., LTD.

Adresa pobočky

99 TIDING BLVD

Kód pobočky

IBOTTWTP999

Název banky

O-BANK CO., LTD.

Město

TAIPEI

IBOTTWTP999

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    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet

Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky O-BANK CO., LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky O-BANK CO., LTD..

Pobočky O-BANK CO., LTD.

IBOTTWTP888

99 TIDING BLVD, TAIPEI, 114

IBOTTWTP999

99 TIDING BLVD, TAIPEI, 114

IBOTTWTPOBU

99 TIDING BLVD, TAIPEI, 114

IBOTTWTPXXX

99 TIDING BLVD, TAIPEI, 114

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.