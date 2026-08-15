IBKOMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky IBK MYANMAR COMPANY LIMITED
Detaily kódu Swift
IBK MYANMAR COMPANY LIMITED
YOMA YEIK THAR BUILDING 5D CORNER
IBKOMMMYXXX
IBK MYANMAR COMPANY LIMITED
YANGON
Banka IBK MYANMAR COMPANY LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky IBK MYANMAR COMPANY LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky IBK MYANMAR COMPANY LIMITED.
Pobočky IBK MYANMAR COMPANY LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.