IBKOMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky IBK MYANMAR COMPANY LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

IBK MYANMAR COMPANY LIMITED

Adresa pobočky

YOMA YEIK THAR BUILDING 5D CORNER

Kód pobočky

IBKOMMMYXXX

Název banky

IBK MYANMAR COMPANY LIMITED

Město

YANGON

IBKOMMMYXXX

Banka IBK MYANMAR COMPANY LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky IBK MYANMAR COMPANY LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky IBK MYANMAR COMPANY LIMITED.

Pobočky IBK MYANMAR COMPANY LIMITED

IBKOMMMYXXX

YOMA YEIK THAR BUILDING 5D CORNER, YANGON, 11041

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.