IBBDDJJDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky INTERNATIONAL BUSINESS BANK DJIBOUTI (IB BANK-DJIBOUTI)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

INTERNATIONAL BUSINESS BANK DJIBOUTI (IB BANK-DJIBOUTI)

Adresa pobočky

IMMEUBLE DAMAL COMPLEXE

Kód pobočky

IBBDDJJDXXX

Název banky

INTERNATIONAL BUSINESS BANK DJIBOUTI (IB BANK-DJIBOUTI)

Město

DJIBOUTI

IBBDDJJDXXX

Banka INTERNATIONAL BUSINESS BANK DJIBOUTI (IB BANK-DJIBOUTI) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky INTERNATIONAL BUSINESS BANK DJIBOUTI (IB BANK-DJIBOUTI)

Najděte kódy Swift různých poboček banky INTERNATIONAL BUSINESS BANK DJIBOUTI (IB BANK-DJIBOUTI).

Pobočky INTERNATIONAL BUSINESS BANK DJIBOUTI (IB BANK-DJIBOUTI)

IBBDDJJDXXX

IMMEUBLE DAMAL COMPLEXE, DJIBOUTI, 77101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.