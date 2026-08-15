IBAZRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky THE BANK 'IBA-MOSCOW' LLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

THE BANK 'IBA-MOSCOW' LLC

Adresa pobočky

ROCHDELSKAYA STR. 14/1

Kód pobočky

IBAZRUMMXXX

Název banky

THE BANK 'IBA-MOSCOW' LLC

Město

MOSCOW

IBAZRUMMXXX

Banka THE BANK 'IBA-MOSCOW' LLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky THE BANK 'IBA-MOSCOW' LLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky THE BANK 'IBA-MOSCOW' LLC.

Pobočky THE BANK 'IBA-MOSCOW' LLC

IBAZRUMMXXX

ROCHDELSKAYA STR. 14/1, MOSCOW, 123022

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.