HYVEDEMM326
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Detaily kódu Swift
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326
UNICREDIT BANK GMBH (HYPOVEREINSBANK)
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1. Chcete poslat peníze do země Německo
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3. Peníze dorazí
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Kódy Swift banky UNICREDIT BANK GMBH (HYPOVEREINSBANK)
Najděte kódy Swift různých poboček banky UNICREDIT BANK GMBH (HYPOVEREINSBANK).
Pobočky UNICREDIT BANK GMBH (HYPOVEREINSBANK)
HYVEDEMM010
BAD AIBLING, 83043
HYVEDEMM011
FREILASSING, 83395
HYVEDEMM012
BAD WIESSEE, 83707
HYVEDEMM013
BERCHTESGADEN, 83471
HYVEDEMM014
GARCHING
HYVEDEMM015
BRANNENBURG, 83098
HYVEDEMM016
OBERBAY, EBERSBERG
HYVEDEMM017
MEERBUSCH
HYVEDEMM018
GMUND AM TEGERNSEE
HYVEDEMM019
GRAEFELFING, 82166
HYVEDEMM020
GRAFING BEI MUENCHEN, 85567
HYVEDEMM023
MUENCHEN, HAAR, 85540
HYVEDEMM025
HOLZKIRCHEN
HYVEDEMM028
KOCHEL AM SEE
HYVEDEMM029
KOLBERMOOR, 83059
HYVEDEMM030
LAUFFEN
HYVEDEMM031
LENGGRIES, 83661
HYVEDEMM034
MARQUARTSTEIN, 83250
HYVEDEMM035
MIESBACH, 83714
HYVEDEMM040
OLCHING, 82140
HYVEDEMM042
PENZBERG, 82377
HYVEDEMM043
PRIEN AM CHIEMSEE
HYVEDEMM044
PUCHHEIM, 82178
HYVEDEMM047
SAUERLACH, 82054
HYVEDEMM048
SCHLIERSEE, 83727
HYVEDEMM050
TEGERNSEE, 83684
HYVEDEMM051
TEISENDORF, 83317
HYVEDEMM052
TITTMONING, 84529
HYVEDEMM055
TROSTBERG, 83308
HYVEDEMM056
TUTZING, 82327
HYVEDEMM057
UNTERHACHING, 82008
HYVEDEMM058
UNTERSCHLEISSHEIM, 85716
HYVEDEMM059
VATERSTETTEN, 85591
HYVEDEMM060
WAGING AM SEE
HYVEDEMM062
WASSERBURG AM INN, 83512
HYVEDEMM063
WOLFRATSHAUSEN, 82515
HYVEDEMM064
KIRCHHEIM UNTER TECK
HYVEDEMM065
SCHWABACH, 91126
HYVEDEMM069
DEISENHOFEN
HYVEDEMM070
FUERSTENWALDE
HYVEDEMM071
LOERRACH
HYVEDEMM098
WEIMAR
HYVEDEMM108
KOENIGS WUSTERHAUSEN, KOENIGS WUSTERHAUSEN, 15711
HYVEDEMM117
SONNEBERG, 96515
HYVEDEMM124
KLEINMACHNOW, 14532
HYVEDEMM140
ALTDORF BEI NUERNBERG
HYVEDEMM161
BRANDENBURG AN DER HAVEL
HYVEDEMM162
DUISBURG
HYVEDEMM165
ORANIENBURG, 16515
HYVEDEMM167
MOENCHENGLADBACH
HYVEDEMM168
OFFENBURG
HYVEDEMM170
RECKLINGHAUSEN
HYVEDEMM173
HAGEN
HYVEDEMM174
BAUTZEN, 02625
HYVEDEMM177
LAUF, 77886
HYVEDEMM178
ROETHENBACH AN DER PEGNITZ
HYVEDEMM180
NUERNBERG, SCHWAIG
HYVEDEMM184
LUTHERSTADT WITTENBERG
HYVEDEMM200
NEUMARKT
HYVEDEMM203
DINKELSBUEHL, 91550
HYVEDEMM208
KOETHEN, 06366
HYVEDEMM210
HANNOVER
HYVEDEMM211
CELLE
HYVEDEMM212
BRAUNSCHWEIG
HYVEDEMM213
GOETTINGEN
HYVEDEMM214
HILDESHEIM
HYVEDEMM215
UELZEN, 29525
HYVEDEMM216
HERZOGENAURACH, 91074
HYVEDEMM217
HAMELN
HYVEDEMM218
OSNABRUECK
HYVEDEMM219
MAGDEBURG
HYVEDEMM221
ZIRNDORF, 90513
HYVEDEMM222
FORCHHEIM
HYVEDEMM225
GUNZENHAUSEN, 91710
HYVEDEMM226
WEISSENBURG IN BAYERN
HYVEDEMM227
LICHTENFELS
HYVEDEMM231
STENDAL, 39576
HYVEDEMM232
ROTH
HYVEDEMM233
HALBERSTADT, 38820
HYVEDEMM236
AICHACH, 86551
HYVEDEMM237
LUEBECK
HYVEDEMM238
NEUBRANDENBURG
HYVEDEMM239
MERING, 86415
HYVEDEMM241
FRIEDBERG
HYVEDEMM242
SCHWERIN
HYVEDEMM243
ROSTOCK
HYVEDEMM244
WISMAR
HYVEDEMM245
GUESTROW, GUESTROW, 18273
HYVEDEMM247
STRALSUND
HYVEDEMM248
GREIFSWALD
HYVEDEMM249
KOENIGSBRUNN, 86343
HYVEDEMM251
NEUSAESS, 86356
HYVEDEMM252
SCHWABMUENCHEN, 86830
HYVEDEMM253
LANDSBERG AM LECH
HYVEDEMM255
DONAUWOERTH, 86609
HYVEDEMM257
MERSEBURG, 06217
HYVEDEMM259
GUENZBURG, 89312
HYVEDEMM260
BURGAU
HYVEDEMM263
NOERDLINGEN, 86720
HYVEDEMM267
NEU-ULM
HYVEDEMM268
WEISSENHORN, 89264
HYVEDEMM269
ILLERTISSEN, 89257
HYVEDEMM270
BIBERACH AN DER RISS
HYVEDEMM271
HEIDENHEIM AN DER BRENZ
HYVEDEMM272
AALEN
HYVEDEMM280
ROEDENTAL, 96472
HYVEDEMM283
MUENCHBERG, 95213
HYVEDEMM286
MARKTREDWITZ, 95615
HYVEDEMM289
KULMBACH, 95326
HYVEDEMM290
KRONACH, 96317
HYVEDEMM300
HAMBURG
HYVEDEMM301
AHRENSBURG, AHRENSBURG, 22926
HYVEDEMM302
BAD OLDESLOE, BAD OLDESLOE, 23843
HYVEDEMM303
BARGTEHEIDE, BARGTEHEIDE, 22941
HYVEDEMM304
FUERSTENFELDBRUCK, 82256
HYVEDEMM306
REINBEK, 21465
HYVEDEMM308
SCHWARZENBEK, SCHWARZENBEK, 21493
HYVEDEMM309
HALSTENBEK, HALSTENBEK, 25469
HYVEDEMM310
PINNEBERG
HYVEDEMM311
QUICKBORN
HYVEDEMM312
WEDEL
HYVEDEMM313
NORDERSTEDT
HYVEDEMM314
HAMBURG
HYVEDEMM315
BUCHHOLZ IN DER NORDHEIDE
HYVEDEMM316
BUXTEHUDE, 21614
HYVEDEMM318
LUENEBURG
HYVEDEMM319
SEEVETAL
HYVEDEMM320
KREFELD
HYVEDEMM321
NEU WULMSTORF, 21629
HYVEDEMM322
ROTENBURG AN DER WUEMME, ROTENBURG AN DER WUEMME, 27356
HYVEDEMM323
STELLE, 21435
HYVEDEMM324
WINSEN, 24568
HYVEDEMM325
JORK, 21635
HYVEDEMM326
ZEVEN, 27404
HYVEDEMM327
CUXHAVEN
HYVEDEMM328
OTTERNDORF, 21762
HYVEDEMM329
CADENBERGE, 21781
HYVEDEMM330
STADE
HYVEDEMM331
ELMSHORN
HYVEDEMM332
BARMSTEDT, SCHLESWIG-HOLSTEIN, BARMSTEDT, 25355
HYVEDEMM333
UETERSEN
HYVEDEMM334
FLENSBURG
HYVEDEMM335
STARNBERG, 82319
HYVEDEMM338
HARRISLEE, SCHLESWIG-HOLSTEIN, HARRISLEE, 24955
HYVEDEMM340
HEIDE, 25746
HYVEDEMM341
BRUNSBUETTEL, BRUNSBUETTEL, 25541
HYVEDEMM342
BUESUM, 25761
HYVEDEMM343
MARNE, 25709
HYVEDEMM344
BIELEFELD
HYVEDEMM345
PLANEGG, 82152
HYVEDEMM346
MELDORF, 25704
HYVEDEMM348
HUSUM
HYVEDEMM349
BREDSTEDT, SCHLESWIG-HOLSTEIN, BREDSTEDT, 25821
HYVEDEMM351
OTTOBRUNN, 85521
HYVEDEMM352
FRIEDRICHSTADT, FRIEDRICHSTADT, 25840
HYVEDEMM353
GARDING, 25836
HYVEDEMM355
NIEBUELL, 25899
HYVEDEMM357
FREIBURG IM BREISGAU
HYVEDEMM358
TOENNING, 25832
HYVEDEMM359
SYLT, WESTERLAND
HYVEDEMM360
ESSEN
HYVEDEMM361
WYK AUF FOEHR
HYVEDEMM362
DACHAU, 85221
HYVEDEMM363
GLUECKSTADT, GLUECKSTADT, 25348
HYVEDEMM364
HOHENLOCKSTEDT, HOHENLOCKSTEDT, 25551
HYVEDEMM365
GRUENWALD, 82031
HYVEDEMM366
TAUFKIRCHEN
HYVEDEMM367
KELLINGHUSEN, KELLINGHUSEN, 25548
HYVEDEMM369
WILSTER, 25554
HYVEDEMM370
ITZEHOE, 25524
HYVEDEMM371
ERDING, 85435
HYVEDEMM372
KIEL
HYVEDEMM373
ECKERNFOERDE, ECKERNFOERDE, 24340
HYVEDEMM374
REUTLINGEN
HYVEDEMM375
EUTIN, 23701
HYVEDEMM376
HEIKENDORF, HEIKENDORF, 24226
HYVEDEMM379
PREETZ
HYVEDEMM380
NEUMUENSTER
HYVEDEMM381
SCHOENBERG
HYVEDEMM382
SCHOENKIRCHEN, SCHOENKIRCHEN, 24232
HYVEDEMM383
RAISDORF, 24223
HYVEDEMM384
BAD BRAMSTEDT, BAD BRAMSTEDT, 24576
HYVEDEMM386
KALTENKIRCHEN, KALTENKIRCHEN, 24568
HYVEDEMM387
RENDSBURG, SCHLESWIG-HOLSTEIN, RENDSBURG, 24768
HYVEDEMM388
BUEDELSDORF, BUEDELSDORF, 24782
HYVEDEMM389
HOHENWESTEDT, HOHENWESTEDT, 24594
HYVEDEMM391
NORTORF
HYVEDEMM392
SCHLACHT-AUDORF
HYVEDEMM393
SCHLESWIG, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SCHLESWIG, 24837
HYVEDEMM394
FRIEDRICHSBERG
HYVEDEMM395
KAPPELN
HYVEDEMM397
SUEDERBRARUP, SUEDERBRARUP, 24392
HYVEDEMM400
MUENSTER
HYVEDEMM401
KOBLENZ
HYVEDEMM402
BONN
HYVEDEMM405
AMBERG
HYVEDEMM406
ANSBACH, 91522
HYVEDEMM407
ASCHAFFENBURG
HYVEDEMM408
AUGSBURG
HYVEDEMM410
BAD REICHENHALL, 83435
HYVEDEMM411
BAMBERG
HYVEDEMM412
BAYREUTH
HYVEDEMM414
DUESSELDORF
HYVEDEMM415
DEGGENDORF, 94469
HYVEDEMM417
ERLANGEN
HYVEDEMM418
FREISING
HYVEDEMM419
FUERTH
HYVEDEMM424
HOF
HYVEDEMM426
INGOLSTADT
HYVEDEMM427
KAUFBEUREN, 87600
HYVEDEMM428
KEMPTEN
HYVEDEMM429
KOELN
HYVEDEMM430
FRANKFURT AM MAIN
HYVEDEMM431
BOCHUM
HYVEDEMM432
SAARBRUECKEN
HYVEDEMM433
LANDSHUT
HYVEDEMM435
LINDAU IM BODENSEE
HYVEDEMM436
MEMMINGEN, 87700
HYVEDEMM437
TRIER
HYVEDEMM438
MUEHLDORF AM INN
HYVEDEMM440
HALLE
HYVEDEMM441
ZWICKAU
HYVEDEMM445
PASSAU
HYVEDEMM447
REGENSBURG
HYVEDEMM448
ROSENHEIM
HYVEDEMM451
SCHWEINFURT
HYVEDEMM452
STRAUBING, 94315
HYVEDEMM453
TRAUNSTEIN, 83278
HYVEDEMM454
WEIDEN IN DER OBERPFALZ
HYVEDEMM455
WUERZBURG
HYVEDEMM457
WALDKRAIBURG, 84478
HYVEDEMM458
SUHL
HYVEDEMM460
NUERNBERG
HYVEDEMM461
ULM
HYVEDEMM462
DESSAU
HYVEDEMM463
JENA
HYVEDEMM466
WEILHEIM IN OBERBAYERN
HYVEDEMM467
OFFENBACH AM MAIN
HYVEDEMM468
GERA
HYVEDEMM470
POTSDAM
HYVEDEMM471
FRANKFURT AN DER ODER
HYVEDEMM472
COTTBUS
HYVEDEMM473
STUTTGART
HYVEDEMM474
CANNSTATTER STRASSE 36, FELLBACH, 70734
HYVEDEMM475
KARLSRUHE
HYVEDEMM477
MEININGEN, 98617
HYVEDEMM478
WIESBADEN
HYVEDEMM479
HEIDELBERG
HYVEDEMM480
COBURG, 96450
HYVEDEMM481
PLAUEN
HYVEDEMM482
KAISERSLAUTERN
HYVEDEMM483
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
HYVEDEMM484
SAALFELD
HYVEDEMM485
PIRMASENS
HYVEDEMM486
MAINZ
HYVEDEMM487
DARMSTADT
HYVEDEMM488
BERLIN
HYVEDEMM489
MANNHEIM
HYVEDEMM495
LEIPZIG
HYVEDEMM496
DRESDEN
HYVEDEMM497
CHEMNITZ
HYVEDEMM498
ERFURT
HYVEDEMM501
BAD HOMBURG
HYVEDEMM506
HANAU
HYVEDEMM515
BAD KREUZNACH
HYVEDEMM530
FULDA
HYVEDEMM535
RODGAU, 63110
HYVEDEMM546
GERMERSHEIM, 76726
HYVEDEMM548
LANDAU IN DER PFALZ
HYVEDEMM549
HASSLOCH, 67454
HYVEDEMM550
MARKTOBERDORF, 87616
HYVEDEMM553
WORMS
HYVEDEMM567
OBERSTDORF, 87561
HYVEDEMM570
SONTHOFEN, 87527
HYVEDEMM571
IMMENSTADT IM ALLGAEU
HYVEDEMM577
ERGOLDING, 84030
HYVEDEMM578
VILSBIBURG, 84137
HYVEDEMM581
HEILBRONN
HYVEDEMM586
FRIEDRICHSHAFEN
HYVEDEMM587
LINDENBERG IM ALLGAEU
HYVEDEMM588
RAVENSBURG
HYVEDEMM589
WANGEN
HYVEDEMM590
SINGEN (HOHENTWIEL)
HYVEDEMM591
KONSTANZ
HYVEDEMM607
FRANKENTHAL (PFALZ), FRANKENTHAL (PFALZ), 67227
HYVEDEMM610
SCHIFFERSTADT, SCHIFFERSTADT, 67105
HYVEDEMM611
SPEYER, 67346
HYVEDEMM618
VIERNHEIM, 68519
HYVEDEMM620
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE
HYVEDEMM629
NEUOETTING, 84524
HYVEDEMM630
ALTOETTING, 84503
HYVEDEMM631
BURGKIRCHEN AN DER ALZ, BURGKIRCHEN AN DER ALZ, 84508
HYVEDEMM632
BURGHAUSEN
HYVEDEMM633
EGGENFELDEN, 84307
HYVEDEMM634
BABENHAUSEN
HYVEDEMM636
TOEGING AM INN
HYVEDEMM637
AMPFING, 84539
HYVEDEMM643
BAD TOELZ, 83646
HYVEDEMM644
ROTTACH-EGERN, 83700
HYVEDEMM649
MAINBURG, 84048
HYVEDEMM654
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 82467
HYVEDEMM662
BADEN-BADEN
HYVEDEMM664
MURNAU AM STAFFELSEE
HYVEDEMM665
NEUBURG, NEUBURG, 23974
HYVEDEMM666
SCHONGAU, 86956
HYVEDEMM667
PFORZHEIM
HYVEDEMM673
SULZBACH-ROSENBERG, 92237
HYVEDEMM674
SCHWETZINGEN, SCHWETZINGEN, 68723
HYVEDEMM675
CHAM, 93413
HYVEDEMM676
KOETZTING, 93444
HYVEDEMM683
VILSHOFEN, 94474
HYVEDEMM684
POCKING, 94060
HYVEDEMM690
ABENSBERG, 93326
HYVEDEMM691
NEUSTADT AN DER DONAU
HYVEDEMM692
NEUTRAUBLING, 93073
HYVEDEMM695
KELHEIM, 93309
HYVEDEMM698
BERATZHAUSEN, 93176
HYVEDEMM699
REGENSTAUF, 93128
HYVEDEMM700
MUENCHEN
HYVEDEMM726
AU
HYVEDEMM734
BUCHLOE, 86807
HYVEDEMM737
FUESSEN, 87629
HYVEDEMM744
LANDAU AN DER ISAR
HYVEDEMM749
OSTERHOFEN, 94486
HYVEDEMM756
PFARRKIRCHEN, 84347
HYVEDEMM757
PLATTLING, 94447
HYVEDEMM758
DINGOLFING, 84130
HYVEDEMM759
HEMAU, 93155
HYVEDEMM761
NEUSTADT AN DER AISCH, BAYERN, NEUSTADT AN DER AISCH, 91413
HYVEDEMM764
ADELSDORF, 91325
HYVEDEMM766
OETTINGEN
HYVEDEMM778
BURGKUNSTADT, 96224
HYVEDEMM782
SELB, 95100
HYVEDEMM784
NEUSTADT BEI COBURG, 96465
HYVEDEMM786
HELMBRECHTS, 95233
HYVEDEMM787
PEGNITZ, 91257
HYVEDEMM788
REHAU, 95111
HYVEDEMM791
KITZINGEN, 97318
HYVEDEMM792
GEMUENDEN AM MAIN
HYVEDEMM797
KAHL AM MAIN, 63796
HYVEDEMM799
BAD KOENIGSHOFEN
HYVEDEMM804
SCHWANDORF, 92421
HYVEDEMM806
TIRSCHENREUTH, 95643
HYVEDEMM808
DORTMUND
HYVEDEMM809
WUPPERTAL
HYVEDEMM812
VOHENSTRAUSS, 92648
HYVEDEMM824
EISENACH
HYVEDEMM830
TRAUNREUT, 83301
HYVEDEMM836
DILLINGEN
HYVEDEMM837
HOMBURG
HYVEDEMM838
SAARLOUIS, 66740
HYVEDEMM839
VOELKLINGEN, 66333
HYVEDEMM840
MERZIG, 66663
HYVEDEMM841
NEUNKIRCHEN
HYVEDEMM842
SANKT INGBERT, 66386
HYVEDEMM843
SANKT WENDEL, 66606
HYVEDEMM844
SULZBACH
HYVEDEMM851
ZWEIBRUECKEN, RHEINLAND-PFALZ, ZWEIBRUECKEN, 66482
HYVEDEMM855
RIESA
HYVEDEMM858
BOEBLINGEN
HYVEDEMM859
ESSLINGEN, 54636
HYVEDEMM860
LUDWIGSBURG
HYVEDEMM861
WOLFEN, 06766
HYVEDEMM868
ALTENBURG
HYVEDEMM869
UNTERFR, GOLDBACH
HYVEDEMM870
GROSSOSTHEIM, 63762
HYVEDEMM872
BAD KISSINGEN, 97688
HYVEDEMM873
FREIBERG
HYVEDEMM880
HASSFURT, 97437
HYVEDEMM885
OCHSENFURT, 97199
HYVEDEMM888
MARKTHEIDENFELD, 97828
HYVEDEMM893
LOHR AM MAIN
HYVEDEMM902
ANNWEILER
HYVEDEMM903
BAD BRUECKENAU, 97769
HYVEDEMM904
Bad Neustadt an der Saale
HYVEDEMM905
BAD WOERISHOFEN, 86825
HYVEDEMM906
BEILNGRIES, 92339
HYVEDEMM908
DILLINGEN, 66763
HYVEDEMM910
EBERMANNSTADT, 91320
HYVEDEMM911
EICHSTAETT, 85072
HYVEDEMM913
FEUCHT, 90537
HYVEDEMM914
GEISENFELD, 85290
HYVEDEMM916
GEROLZHOFEN, 97447
HYVEDEMM918
GRAINAU, 82491
HYVEDEMM921
HAUENSTEIN
HYVEDEMM922
HERSBRUCK, 91217
HYVEDEMM923
GERMERING, 82110
HYVEDEMM924
HOECHSTADT AN DER AISCH
HYVEDEMM925
UNTERFR, HOFHEIM
HYVEDEMM928
KRUMBACH (SCHWABEN)
HYVEDEMM929
KUSEL, 66869
HYVEDEMM930
UNTERFOEHRING, 85774
HYVEDEMM931
LAUINGEN (DONAU), 89415
HYVEDEMM932
LECHBRUCK AM SEE, 86983
HYVEDEMM933
GERETSRIED, 82538
HYVEDEMM935
LANGENZENN, 90579
HYVEDEMM936
GILCHING, 82205
HYVEDEMM940
ISMANING, 85737
HYVEDEMM941
MELLRICHSTADT, 97638
HYVEDEMM942
KIRCHSEEON, 85614
HYVEDEMM943
MILTENBERG, 63897
HYVEDEMM944
MITTENWALD, 82481
HYVEDEMM945
MOOSBURG AN DER ISAR
HYVEDEMM946
GROEBENZELL, 82194
HYVEDEMM947
MUENNERSTADT, 97702
HYVEDEMM948
NAILA, 95119
HYVEDEMM952
OBERAMMERGAU, 82487
HYVEDEMM954
OBERNBURG AM MAIN
HYVEDEMM955
OBERSTAUFEN, 87534
HYVEDEMM958
OTTOBEUREN, 87724
HYVEDEMM959
PARSBERG, 92331
HYVEDEMM960
PEISSENBERG, 82380
HYVEDEMM961
PFAFFENHOFEN AN DER ILM
HYVEDEMM962
PFRONTEN, 87459
HYVEDEMM965
RAIN AM LECH
HYVEDEMM966
REGEN, 94209
HYVEDEMM968
ROTTENBURG AN DER LAABER, ROTTENBURG AN DER LAABER, 84056
HYVEDEMM970
SCHROBENHAUSEN, 86529
HYVEDEMM972
SIMBACH AM INN
HYVEDEMM973
BAD STAFFELSTEIN, 96231
HYVEDEMM977
THANNHAUSEN
HYVEDEMM978
TUERKHEIM
HYVEDEMM979
UFFENHEIM, 97215
HYVEDEMM981
VELDEN (VILS)
HYVEDEMM985
VOHBURG
HYVEDEMM986
VOLKACH, 97332
HYVEDEMM987
WALDKIRCHEN
HYVEDEMM989
WASSERTRUEDINGEN, 91717
HYVEDEMM996
WUNSIEDEL, 95632
HYVEDEMM997
ZWIESEL, 94227
HYVEDEMMBSB
MUENCHEN
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NUERNBERG
HYVEDEMMCLS
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ARABELLASTRASSE 12, MUENCHEN, 81925
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