HCORYESAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky HADHRAMOUT COMMERCIAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

HADHRAMOUT COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

MAIN STREET DEES

Kód pobočky

HCORYESAXXX

Název banky

HADHRAMOUT COMMERCIAL BANK

Město

MUKALLA

HCORYESAXXX

Banka HADHRAMOUT COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky HADHRAMOUT COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky HADHRAMOUT COMMERCIAL BANK.

Pobočky HADHRAMOUT COMMERCIAL BANK

HCORYESAXXX

MAIN STREET DEES, MUKALLA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.