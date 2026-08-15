HALKTM22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN 'HALKBANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN 'HALKBANK'

Adresa pobočky

HERO OF TURK ATAMYRAT NIYAZOV AVE

Kód pobočky

HALKTM22XXX

Název banky

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN 'HALKBANK'

Město

ASHKHABAD

HALKTM22XXX

Banka JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN 'HALKBANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN 'HALKBANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN 'HALKBANK'.

Pobočky JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF TURKMENISTAN 'HALKBANK'

HALKTM22XXX

HERO OF TURK ATAMYRAT NIYAZOV AVE, ASHKHABAD, 744013

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.