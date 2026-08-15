HAHMKMKMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SOCIETE NATIONALE DES POSTES ET DES SERVICES FINANCIERS (SNPSF)
Detaily kódu Swift
SOCIETE NATIONALE DES POSTES ET DES SERVICES FINANCIERS (SNPSF)
MORONI PORT
HAHMKMKMXXX
SOCIETE NATIONALE DES POSTES ET DES SERVICES FINANCIERS (SNPSF)
MORONI
Banka SOCIETE NATIONALE DES POSTES ET DES SERVICES FINANCIERS (SNPSF) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SOCIETE NATIONALE DES POSTES ET DES SERVICES FINANCIERS (SNPSF)
Najděte kódy Swift různých poboček banky SOCIETE NATIONALE DES POSTES ET DES SERVICES FINANCIERS (SNPSF).
Pobočky SOCIETE NATIONALE DES POSTES ET DES SERVICES FINANCIERS (SNPSF)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.