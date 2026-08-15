GNMTLYL1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY

Adresa pobočky

GARGARISH ROAD, ABOUNWAS 123456

Kód pobočky

GNMTLYL1XXX

Název banky

GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY

Město

TRIPOLI

GNMTLYL1XXX

Banka GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY

Najděte kódy Swift různých poboček banky GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY.

Pobočky GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY

GNMTLYL1XXX

GARGARISH ROAD, ABOUNWAS 123456, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.