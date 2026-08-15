GNMTLYL1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY
Detaily kódu Swift
GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY
GARGARISH ROAD, ABOUNWAS 123456
GNMTLYL1XXX
GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY
TRIPOLI
Banka GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY
Najděte kódy Swift různých poboček banky GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY.
Pobočky GENERAL NATIONAL MARITIME TRANSPORT COMPANY
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.