GLXYSOSMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky GALAXY INTERNATIONAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

GALAXY INTERNATIONAL BANK

Adresa pobočky

ABC BUILDING, FLOOR G

Kód pobočky

GLXYSOSMXXX

Název banky

GALAXY INTERNATIONAL BANK

Město

MOGADISCIO

GLXYSOSMXXX

Banka GALAXY INTERNATIONAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky GALAXY INTERNATIONAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky GALAXY INTERNATIONAL BANK.

Pobočky GALAXY INTERNATIONAL BANK

GLXYSOSMXXX

ABC BUILDING, FLOOR G, MOGADISCIO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.