FRCGZWHXXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS
Detaily kódu Swift
FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS
FLOOR 2, BARCLAYS HOUSE
FRCGZWHXXXX
FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS
HARARE
Banka FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS
Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS.
Pobočky FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.