FRCGZWHXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS

Adresa pobočky

FLOOR 2, BARCLAYS HOUSE

Kód pobočky

FRCGZWHXXXX

Název banky

FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS

Město

HARARE

FRCGZWHXXXX

Banka FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS

Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS.

Pobočky FIRST CAPITAL BANK IN ASSOCIATION WITH BARCLAYS

FRCGZWHXXXX

FLOOR 2, BARCLAYS HOUSE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.