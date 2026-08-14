FNCOVECAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky 100 0/0 BANCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

100 0/0 BANCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.

Adresa pobočky

AV. BLANDIN, AV CHAGUARAMOS C.C

Kód pobočky

FNCOVECAXXX

Název banky

100 0/0 BANCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

FNCOVECAXXX

Banka 100 0/0 BANCO, BANCO UNIVERSAL, C.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky 100 0/0 BANCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky 100 0/0 BANCO, BANCO UNIVERSAL, C.A..

Pobočky 100 0/0 BANCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.

FNCOVECAXXX

AV. BLANDIN, AV CHAGUARAMOS C.C, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.