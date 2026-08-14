FMOSRUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD.
Detaily kódu Swift
CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD.
OLIMPIYSKIY PROSPECT 14
FMOSRUMMXXX
CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD.
MOSCOW
Banka CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD.
Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD..
Pobočky CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.