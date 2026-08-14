FMOSRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD.

Adresa pobočky

OLIMPIYSKIY PROSPECT 14

Kód pobočky

FMOSRUMMXXX

Název banky

CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD.

Město

MOSCOW

FMOSRUMMXXX

Banka CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD..

Pobočky CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD.

FMOSRUMMXXX

OLIMPIYSKIY PROSPECT 14, MOSCOW, 129090

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.