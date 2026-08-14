FMBZZWHXXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD.
Detaily kódu Swift
AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD.
1 ENDEAVOUR CRESCENT, MOUNT
FMBZZWHXXXX
AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD.
HARARE
Banka AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD.
Najděte kódy Swift různých poboček banky AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD..
Pobočky AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.