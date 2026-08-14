FMBZZWHXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD.

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD.

Adresa pobočky

1 ENDEAVOUR CRESCENT, MOUNT

Kód pobočky

FMBZZWHXXXX

Název banky

AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD.

Město

HARARE

FMBZZWHXXXX

Banka AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD. není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD..

Pobočky AFRICAN BANKING CORP.OF ZIMBABWE LTD.

FMBZZWHXXXX

1 ENDEAVOUR CRESCENT, MOUNT, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.