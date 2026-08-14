FIVVVECAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA

Adresa pobočky

AV. UNIVERSIDAD, BANDES SECTOR ESQ

Kód pobočky

FIVVVECAXXX

Název banky

BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

FIVVVECAXXX

Banka BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA.

Pobočky BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA

FIVVVECAXXX

AV. UNIVERSIDAD, BANDES SECTOR ESQ, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1050

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.