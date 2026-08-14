FCBRRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FIRST CLIENT BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FIRST CLIENT BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Adresa pobočky

LENINSKAYA SLOBODA STR 19 BLD 1

Kód pobočky

FCBRRUMMXXX

Název banky

FIRST CLIENT BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Město

MOSCOW

FCBRRUMMXXX

Banka FIRST CLIENT BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FIRST CLIENT BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRST CLIENT BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY).

Pobočky FIRST CLIENT BANK (LIMITED LIABILITY COMPANY)

FCBRRUMMXXX

LENINSKAYA SLOBODA STR 19 BLD 1, MOSCOW, 115280

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.