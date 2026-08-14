FCBKKHPP009

Detaily kódu BIC/Swift banky FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH

Adresa pobočky

FLOOR 1-3 111-113 ST.1003, PHUM

Kód pobočky

FCBKKHPP009

Název banky

FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH

Město

PHNOM PENH

FCBKKHPP009

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH.

Pobočky FIRST COMMERCIAL BANK PHNOM PENH BRANCH

FCBKKHPP001

3 AND 5, PREY CHISAK CHORM CHAOV, PHNOM PENH, 120909

FCBKKHPP002

155AB ST. 215, SANGKAT PHSAR DEPO, PHNOM PENH, 120401

FCBKKHPP003

FLOOR 1 216B NORODOM BLVD (41, PHNOM PENH, 120201

FCBKKHPP004

NO.89E KIM IL SUNG BLVD 289, BOENG, PHNOM PENH, 120408

FCBKKHPP005

FLOOR 8-9 0.6 STREET NATIONAL ROAD, PHNOM PENH, 121001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.