FARPSZMAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FARMERS BANK (PTY) LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FARMERS BANK (PTY) LTD

Adresa pobočky

SHOP 12, ALIDA COMPLEX

Kód pobočky

FARPSZMAXXX

Název banky

FARMERS BANK (PTY) LTD

Město

MANZINI

FARPSZMAXXX

Banka FARMERS BANK (PTY) LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FARMERS BANK (PTY) LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky FARMERS BANK (PTY) LTD.

Pobočky FARMERS BANK (PTY) LTD

FARPSZMAXXX

SHOP 12, ALIDA COMPLEX, MANZINI, M200

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.