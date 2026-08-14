EXPNRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EXPOBANK JSC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EXPOBANK JSC

Adresa pobočky

KOSMODAMIANSKAYA EMB 52

Kód pobočky

EXPNRUMMXXX

Název banky

EXPOBANK JSC

Město

MOSCOW

EXPNRUMMXXX

Banka EXPOBANK JSC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EXPOBANK JSC

Najděte kódy Swift různých poboček banky EXPOBANK JSC.

Pobočky EXPOBANK JSC

BLICRUMMXXX

KOSMODAMIANSKAYA EMB 52, MOSCOW, 115035

EXPNRUMMXXX

KOSMODAMIANSKAYA EMB 52, MOSCOW, 115035

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.